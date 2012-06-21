У 2018 році на Луганщині зібрано на 25 мільйонів гривень більше, ніж позаторік. Область демонструє позитивну динаміку за багатьма показниками, зокрема за останній місяць було стягнуто на 13,6% більшу суму аліментів, ніж за попередній.
«Чужих дітей не буває — це не флешмоб у мережі, це пакет нормативних актів, які дали можливість державним виконавцям Луганщини у 2018 році стягнути понад 63 мільйони гривень аліментів», — написав на своїй сторінці у Фейсбуці заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко. За його словами, завдяки новаціям нового законодавства 334 дитини в Луганській області отримали змогу виїхати за кордон без згоди одного з батьків. 644 тисячі гривень штрафів стягнуто за рік з боржників Луганщини за тривалу несплату аліментів.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»