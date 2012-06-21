Будівельна асоціація «Інтербудмонтаж Україна» також повідомила, що провела бетонування та облаштування гідроізоляції на будівництві нового залізничного Бескидського тунелю в Карпатах, за які вона відповідала, завершено. Це відбулося на місяць раніше, ніж було заплановано.
Тунельники розв’язували складні завдання, адже їхня підземна споруда пролягає на глибині майже 180 метрів, її довжина становить 1765 метрів, ширина — 10,5, висота — 8,5 метра.
Підземний відрізок залізничного шляху, який з’єднує з одного боку Закарпатську і Львівську області, а з другого є сполучною частиною глобального транспортного коридору між країнами Євросоюзу і Україною, має величезне значення. Недарма нинішній тунель, що всього за 30 метрів від нового, збудували тут понад 130 років тому. На сьогодні він застарів і морально, і фізично.
Будівництво двоколійного тунелю розпочали 29 жовтня 2013 року, а планують завершити в травні наступного. Кошти на спорудження обсягом 55 мільйонів євро надав Європейський банк реконструкції та розвитку.
Після оброблення стін і склепіння, монтажу ліній електрозв’язку та інших видів робіт, яких вимагало «тіло» тунелю, наступний етап передбачає надання «ніг» — прокладання колій. Залізничники візьмуться за це наприкінці жовтня, а доти облаштовуватимуть колії на підходах.
Бескидський тунель має стратегічне значення, оскільки цим маршрутом перевозять вантажі до західного кордону країни, а також понад 60% транзитних вантажів у напрямку Західної й Центральної Європи. В Україні він другий за довжиною після Лутугинського.
Новий тунель забезпечить швидший рух поїздів через Бескидське гірське пасмо, його пропускна спроможність більш ніж удвічі перевищує спроможність нинішнього; він дасть змогу істотно підвищити швидкість рухомого складу в непростих гірських умовах.
Тунель буде обладнано сучасними приладами робочого та аварійного освітлення, вентиляцією, відеонаглядом, контрольними датчиками визначення рівня шкідливих газів, а також засобами пожежної безпеки.