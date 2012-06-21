Вчені з'ясували, що кити можуть жити набагато довше, ніж вважалося досі, а середня тривалість життя гренландського кита становить 268 років, що робить цих тварин рекордсменами з тривалості життя серед ссавців. Існує мало захворювань, які загрожують життю полярним китам, і цей фактор не в останню чергу впливає на середню тривалість життя цих морських велетнів.
Тепер стало зрозумілим, чому у кита, знайденого в 2007 році, з тіла витягли 200-річний гарпун.
Раніше було відомо, що кити, які плавають у морях Арктики, живуть не менше 211 років, після того як одна з особин була датована за допомогою амінокислот з її очей.
Але австралійські дослідники, які використовували генетичні «годинник» для передбачення тривалості життя тварин, кажуть, що кити живуть майже на 60 років довше.
Вони з'ясували це, вивчивши 42 гени і хімічний процес, який вони проходять під назвою метилювання, який може бути використаний для прогнозування тривалості життя.
– Важко повірити, що існує тварина, яка живе майже три століття і може бути свідком, коли капітан Кук вперше прибув до Австралії, але це дійсно так, – кажуть вчені.
ДОВІДКА «УК»
Довжина гренландського кита досягає 21 метра, однак самки трохи менші і більше 18 метрів в довжину не бувають. Вага тварини коливається в межах від 70 до 110 тонн в залежності від пори року і харчування. У гренландського кита дуже велика голова. Вона займає не менше третини всього тулуба. Є подібність шиї. Таким чином можна розрізнити, де закінчується голова і починається тулуб. Нижня щелепа набагато більша за верхню, тому ротова порожнина розташована високо і має дугоподібний вигляд.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»