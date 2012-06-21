Житель Канади Ден Найстедт оприлюднив у мережі унікальне відео: сутичку лося з вовком на озері в Північному Онтаріо.
Шестихвилинний поєдинок чоловік зняв за допомогою безпілотника DJI Phantom 4 Pro.
Незважаючи на очевидну різницю у розмірах і вазі, вовк раптово з'явився з лісу і напав на лося, який стояв на мілководді. Між тваринами зав'язалася битва: лось кілька разів відбивав вовчі випади і при цьому сам намагався нанести удар копитом. Проте, хижак зміг вчепитися жертві в ногу.
Через кілька хвилин лосю вдалося звільнитися від вовка, і він спробував повільно піти. Але вовк не відстава від жертви, біг слідом.
Лосю вдалося дістатися до глибокої води, куди не наважився запливти хижак, стомлений боротьбою. Наприкінці ролика Ден Найстедт зняв двох вовків, які ховалися на залізничній колії, спостерігаючи як лось відпливає на середину озера.