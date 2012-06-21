На Закарпатті дедалі більше поширюється тюбінг. Він не потребує особливих навичок, однак дарує багато позитивних емоцій. На великих надувних кругах тюбах дорослі й діти мчать донизу спеціальними підготовленими трасами. На сьогодні в області чимало таких трас, і їхня кількість зростає.
У межах соціальної програми «Активна зима» один з готельно-туристичних комплексів відкрив нову трасу для тюбінгу в селі Поляна на Свалявщині. У день відкриття учасники заходу отримали сертифікати на безплатне катання. Надалі ініціатори програми планують розгорнути в області мережу тюбінгових парків. До їхнього складу входитимуть альтанки, заклади громадського харчування, готельні номери, що дасть змогу відпочивальникам отримувати комплексні послуги.