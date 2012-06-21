Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

З багатьох інформаційних джерел повідомляють, що недавно призначений в. о. міністра енергетики Юрій Бойко запропонував підвищення вартості електроенергії для населення. З цього приводу він пообіцяв «максимально зважене рішення», втім, така обіцянка особливого оптимізму не викликає.

Причиною, за словами Юрія Бойко, є середньозважена ціна доставки електроенергії, яка включає вартість послуг передачі «Укренерго», оператора системи розподілу та постачальника універсальних послуг. Досвід показує – що більше ланок у ланцюгу постачання чого б то не було, то більше «налипає» до кожної з них, а за це у кінцевому підсумку платить остання ланка, тобто, споживач.

Отже, існуюча на сьогодні вартість доставки одного кВт/год електроенергії з урахування інтересів всіх цих учасників процесу в останні два місяці зросла до 1,04 грн, тоді як наразі населення сплачує 90 копійок за перші 100 кВт/год електроенергії і 1,68 грн –– понад це.

Тож з урахуванням нових тарифів обленерго та «Укренерго» вартість електроенергії стає нижчою за собівартість з доставкою, зауважує Юрій Бойко у своєму дописі у Фейсбук. Він називає це повною перемогою соціалізму. Однодумці в.о. міністра пригадують, що останній раз тарифи для населення підвищували у березні 2017 року, що, на їхню думку, є великим упущенням.

Тож із грудня тариф на доставку електроенергії від НЕК «Укренерго» зросте на 7 коп. за 1 кВт/год –– з 24 до 31 коп. Відповідно зросте кінцева вартість кіловат-години для споживача.

Компенсувати зростання витрат населення планують за рахунок перегляду системи субсидування та підвищення мінімальної зарплати.