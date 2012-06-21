Безвізовий режим з Об'єднаними Арабськими Еміратами вступить в силу в грудні цього року. Про це президент Порошенко розповів в ході робочого візиту в ОАЕ.
«У мене є приємна новина для багатьох українців, які збираються відвідати ОАЕ. Сьогодні підписано документ про скасування віз для українців», – повідомив Президент.
Порошенко підкреслив важливість цієї угоди статистичними даними, сказавши, що в минулому році ОАЕ відвідали 112 тисяч українців.
«Українці зможуть вільно подорожувати ще однією країною. І цінність українського паспорту продовжує зростати!»,– сказав Президент.