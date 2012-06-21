Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Ірландська авіакомпанія Ryanair, розпочинаючи зимовий сезон, запустила два абсолютно нових для Харкова маршрути до Познані та Вільнюса, встановивши ціну на акційні квитки від 14,99 євро, яка діятиме до початку весни наступного року.
Як розповіла менеджерка з продажів та маркетингу Ryanair у Центральній і Східній Європі та на Балканах Ольга Павлонка, компанія нинішнього зимового сезону планує перевезти сто сімдесят тисяч пасажирів на трьох харківських напрямках.
Перший літак прямого рейсу до Вільнюса відправився з Міжнародного аеропорту «Харків» о пів на десяту ранку 27 жовтня, а до Познані – того ж дня – о 22.00. Ці рейси будуть регулярними і виконуватимуться щосереди та щонеділі.
Окрім Познані, з Харкова авіасполученням можна добратися до Варшави, Катовіце, Гданська, Кракова і Вроцлава.