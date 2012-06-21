Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Через тимчасові труднощі з постачанням хлору, що виникли через зупинку українського підприємства «Дніпро-Азот», закарпатські насосно-фільтрувальні станцій остерігалися вимушеного припинення централізованого постачання води населенню. Запасів хлору для очищеня питної води на 18 підприємствах водоканалу залишилося на кілька тижнів.
Щоб запобігти перебоям у постачанні чистої питної води та не допустити можливому спалаху інфекційних хвороб, голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль звернувся до Генерального консульства Угорщини в Ужгороді з проханням поставити на Закарпаття необхідний для очищення питної води рідкий хлор.
В останній робочий день минулого тижня від Угорщини, яка є виробником хлору, надійшла відповідь, що прохання керівництва області буде задоволене. Сусідня країна надасть Закарпаттю вкрай необхідну гуманітарну допомогу. Сторони визначаються з механізмом якнайшвидшого транспортування рідкого хлору, прибуття якого в область повинно відбутися вже цього тижня. Очікують, що на Закарпаття надійде півторамісячний запас речовини для очищення питної води.
Реальна допомога угорців у скрутній ситуації вкотре доводить, що у їхніх взаєминах з країною-сусідкою значно більше позитивних моментів, ніж багато хто вважає. Таку думку висловлює на своєму сайті голова облдержадміністрації Геннадій Москаль.