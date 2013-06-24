Вона пройшла повне технічне обслуговування і готова до роботи. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак передав машину оборонцям. Її доправлять на підмогу батальйону, що боронить кордони країни.

Санітарний автомобіль для бійців територіальної оборони. Це наймолодший рід військ ЗСУ. До його лав свого часу стали цивільні, котрі відгукнулися на заклик захистити країну.

«Сьогодні наші підрозділи стоять на всіх східних фронтах. Машина поїде в один з батальйонів. Вона допомагатиме евакуювати поранених та вчасно надавати нашим хлопцям медичну допомогу», – зазначив начальник відділення морально-психологічного забезпечення Регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід», підполковник Андрій Шульга.

Швидку для оборонців за сприяння Дніпропетровської ОВА придбав БФ «Від Сяну до Дону».