Міністерство охорони здоров'я очікує на постачання вакцини проти COVID-19 в межах програми COVAX найближчим часом та планує розпочати вакцинацію другою дозою наприкінці травня.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що відсьогодні вже мають працювати понад 1200 пунктів вакцинації. Також очікується, що найближчим часом Україна отримає в межах програми COVAX 300 тисяч доз вакцини AstraZeneca та 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення. Саме за таким алгоритмом формується найміцніший імунітет», – розповіли в ОП.

Крім того, зазначається, що тривають переговори щодо прямих контрактів на закупівлю вакцин, що дасть змогу охопити щепленнями якомога більшу кількість українців.

Як повідомлялося, в Україні станом на 28 березня від COVID-19 вакциновано 198 464 особи, за добу 28 березня було щеплено 1 585 осіб.

23 лютого в Україну прибула партія із 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу CoviShield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca.

Крім того, 25 березня до України доставили першу партію – 215 тисяч доз – вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.

Також в Україні зареєстрована вакцина американської компанії Pfizer.