Це дасть змогу провести дослідження близько 100 тисячам пацієнтів.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Разом із цим доставлено захисні окуляри та щитки, респіратори, костюми біологічного захисту. Цей товар найближчим часом буде передано в підмогу українським медика, які стоять на захисті здоров’я співвітчизників.
Також Віктор Ляшко повідомив про онлайн-зустріч Президента Володимира Зеленського з керівниками облдержадміністрацій, облрад, очільниками міст, на якій ішлося про роль місцевої влади у протидії поширенню коронавірусної хвороби. Результати наради – 3,7 мільярда гривень уже закладено на регіональному рівні для заходів протидії COVID-19, з них 732 мільйони вже використано.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»