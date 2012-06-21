У перший день роботи третьої сесії парламенту дев’ятого скликання Верховна Рада призначила на посаду віцепрем’єр-міністра — міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля, який донині обіймав посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. За це рішення проголосували 278 народних депутатів.
Представляючи його кандидатуру, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що Денис Шмигаль, виконуючи доручення Кабінету Міністрів, прекрасно зарекомендував себе на тлі інших керівників областей: «Ця людина добре розуміє, як працює регіон, вона — прекрасний менеджер. Фокус роботи міністерства зараз зміщується на пріоритет цього року — на децентралізацію, а саме на створення спроможних громад. І я переконаний, що пан Шмигаль серйозно підсилить нашу команду».
Відтак Денис Шмигаль з трибуни парламенту запевнив, що продовжить реформи, розпочаті його попередником, Альоною Бабак. «Є довіра від Президента, від Кабінету Міністрів, від народу України. Тому ключові напрями і пріоритети Міністерства регіонального розвитку, а також Кабінету Міністрів, які розпочаті й перебувають в активному русі, — це реформа будівельної галузі, ЖКГ, адміністративно-територіального устрою, — буде продовжено», — сказав він. Після голосування про своє призначення Денис Шмигаль склав присягу члена уряду, повідомляє УНІАН.
Раніше ВР звільнила Альону Бабак з посади міністра розвитку громад та територій. Ухвалення відповідної постанови №2767 підтримали 266 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти.
Прем’єр-міністр з парламентської трибуни подякував їй за роботу на цій посаді: «Хочу подякувати Альоні Валеріївні за плідну та віддану працю, за ту важку роботу, яку вона робила протягом цих чотирьох місяців. Народні депутати підтримали її звільнення за власним бажанням. А боротьба з корупцією, яку вона почала в архітектурній галузі, не зупиняється — вона стає ще більшою», — зазначив Олексій Гончарук.
Нагадаємо, що 17 січня 2020 року Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді розглянути питання про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад та територій і підтримати її відставку. Причиною звільнення стало її особисте бажання.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»