Вчені зафіксували переміщення колосального айсберга А-68, який відколовся від шельфового льодовика Ларсен біля узбережжя Антарктиди минулого року.
Брила льоду, яка за площею більша за половину острова Ямайка, повернулася проти годинникової стрілки на 90 градусів за липень-серпень, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на видання Gizmodo.
Вчені поки не можуть пояснити, що стало причиною такого швидкого повороту.
Площа А-68, який утворився в липні 2017 року, становить 5,8 тисячі квадратних кілометрів, а маса – приблизно один трильйон тонн. Після того, як він відколовся від льодовика Ларсен С, айсберг кілька разів зачіпався за морське дно і був малорухливим. Однак у липні цього року (в цей час в Південній півкулі зима) супутникові дані показали, що маса льоду збільшила свою мобільність. За останні два тижні айсберг повернувся на 10 градусів, а за два тижні до цього – на 30 градусів.
За словами фахівців, причину переміщення важко встановити через те, що немає даних про рельєф морського дна у цьому місці. Дослідження складно проводити, оскільки поверхня океану в цьому регіоні вкрита льодом, що перешкоджає проходженню кораблів. Вчені вважають, що А-68 втратив контакт з дном через поступове танення або айсберг потрапив в сильну морська течію.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»