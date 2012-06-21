Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Нагадаємо, що імпортні мінеральні добрива в Україні не лише російські. Одним з найбільших постачальників міндобрив в Україну є Литва, тож можливе запровадження квот на імпортні міндобрива («УК» від 22 травня) суттєво зачепить її економічні інтереси.
Аби з’ясувати, яка на це може бути реакція Литви, голова Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Андрій Дикун надіслав до Комітету з аграрних питань Сейму Литовської Республіки запит, в якому попросив зважити можливі економічні та політичні наслідки таких дій з боку України.
Відповідь не забарилася: голова та заступник голови згаданого комітету литовського сейму Андреюс Станчікас та Казіс Старкевічус висловили занепокоєння такої ініціативою. Вони наголосили, що запровадження згаданих квот негативно вплине на стосунки України з ЄС.
Адже Україна та ЄС уклали угоду про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Натомість такі дії з боку української влади порушують вимоги СОТ, і компетентні органи ЄС можуть їх розцінити як порушення зазначеної угоди.
Також запровадження квот вплине і на двосторонні стосунки України і Литви. Лише цього нам не вистачало: на догоду комерційним інтересам монополістів зіпсувати дружні стосунки між двома народами, які налічують не одне століття!
Тож литовські депутати закликають не допустити втілення в життя такої ініціативи. Варто додати, що копію цього листа було надіслано до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.