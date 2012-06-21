У Київській фортеці днями завершився V Міжнародний фестиваль історичного кіно «Поза часом». У ньому взяли участь кінематографісти з України, Естонії, Грузії та Румунії. Було представлено 17 фільмів: два ігрові, шість короткометражних і дев’ять повнометражних.
Захід унікальний для України та один з небагатьох у світі тематичних фестивалів саме історичного кіно. Для представлених фільмів нема жанрових обмежень, тому змагаються учасники у трьох номінаціях: повнометражні документальні, короткометражні документальні фільми та ігрове кіно.
Гран-прі V Міжнародного фестивалю історичного кіно отримав український фільм Ігоря Піддубного «Повернення», в якому йдеться про пошуки останків Ярослава Мудрого. Кращою режисурою (повний метр) визнано роботу Богдана Ільчишина у фільмі «Крути. 100 років битви» (автор і продюсер Ольга Мовчан, Україна). Кращим історичним короткометражним фільмом визнано стрічку В’ячеслава Бігуна «Сильні духом» (Україна). За кращий сценарій відзначено повнометражний фільм румунських кіномитців «Брашов.1987» (режисер Лівіо Тофан).
У межах фестивалю було презентовано книжку кінорежисера і педагога Івана Канівця «Варіативне кіно: режисура екранних творів із сюжетами, що змінюються» і тизер першого історичного документального фільму в 3D «Генерація волі».
Захід проходить на волонтерських засадах без державного та муніципального фінансування. Організатори запрошують до партнерства всіх не байдужих до історії України та майбутнього української нації, адже просвітницька складова фестивалю історичного кіно не менша, а навіть більша, ніж мистецька.
Лариса ВЕЛИЧКО
для «Урядового кур’єра»