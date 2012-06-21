З борту Міжнародної космічної станції (МКС) викинули непотрібну платформу зі старими акумуляторами масою в 2,5 тонни. Про це повідомляють іноземні ЗМІ.

Платформу з акумуляторними батареями доставили вантажним кораблем HTV-9 у травні 2020 року. Після заміни на американському сегменті станції старі акумулятори прикріпили на платформу для подальшого знищення.

Платформа з використаними акумуляторами стала найважчим сміттям, викинутим з МКС. Через деякий час вона зійде з орбіти і згорить у щільних шарах земної атмосфери.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»