Насіння, що пролежало в печерах на півдні Ізраїлю приблизно дві тисячі років, було використане вченими для вирощування фінікових пальм. Про унікальний проєкт, який очолила Сара Саллон з медичного центру «Хадасса», повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні навкові видання.
Ця наукова історія розпочалося з виявлення насіння, яким, як показав аналіз, не менше двох тисяч років. З кількох сотень насінин, які дослідники знайшли в печерах між Мертвим морем і юдейськими пагорбами, придатними для вирощування виявилися всього 34. Але цієї кількості матеріалу вистачило, щоб «воскресити» кілька фінікових пальм.
«Ми проаналізували декілька сотень насінин і вибрали для культивування тридцять чотири. Потім, після етапу попередньої обробки, у нас залишилося тридцять дві насінини», – розповідає Сара Саллон, яка вже робила щось подібне у 2008 році, коли виростила фінікову пальму з матеріалу віком майже 1900 років.
Фініки, як зазначає Саллон, були не тільки важливим продуктом харчування для древніх ізраїльтян, а й застосовувалися в медичній практиці. З їх допомогою лікували, наприклад, депресію, а також розлади пам'яті.
«Фінікові пальми були важливим експортним товаром – іудейські фініки росли по всьому світу», – додає дослідниця.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»