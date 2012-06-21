Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Про це повідомили у ТОВ «Сумитеплоенерго», яке обслуговує значну частину населення.
Однак станеться це лише після офіційного затвердження поданих тарифів у НКРЕКП, у яких ціна за гігакалорію має стати нижчою на 26 грн. 72 коп., або на 2%.
Поки що надавач теплових послуг до середини грудня збиратиме зауваження, пропозиції від громадян, які в узагальненому вигляді будуть передані до Києва на затвердження.
Стосовно сум у платіжках, які надійдуть мешканцям краю вже у лютому, то вони мають знизитися відповідно до попередніх цифр, одержуваних власниками квартир та будинків.