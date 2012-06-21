Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Херсонській області отримало комплект з чотирьох сучасних пожежно-рятувальних автомобілів для районних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. Автівки, що придбані за чотири мільйони гривень, передані до територіальних управлінь в рамках реалізації цільової програми й реформування підрозділів ДСНС України. Сучасна й потужна техніка може виконувати не лише задачі при пожежогасінні, а й рятувальні роботи. Ці пожежні автоцистерни призначені для пожежної охорони міських і сільських населених пунктів, промислових об’єктів і служать для гасіння пожеж і доправлення до місця пожежі бойового розрахунку, пожежно-технічного оснащення, води і піноутворювача; подачі на вогнище пожежі води з цистерни, відкритої водойми або водопровідної мережі. Може використовуватися як самостійна бойова одиниця, або як насосна установка при роботі у режимі «перекачування» з одним або декількома пожежними автомобілями типу «автомобіль насосний», «автоцистерна». У березні 2018-го року вже було отримано чотири аналогічні пожежно-рятувальні машини для районів з підвищеним туристичним потоком, а даний транспорт відправиться у степові райони Херсонщини – Каланчацький і Високопільський, місто Нова Каховка та у мікрорайон Таврійський міста Херсон. Отже, пожежно-рятувальна техніка стане у бойовий розрахунок і допомагатиме рятувальникам Херсонщини ефективніше працювати під час ліквідації надзвичайних подій.
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