Тривале бабине літо відтермінувало фактичний початок опалювального сезону, завдяки чому вдасться заощадити чимало енергоресурсів. Утім, іще кілька днів, і осінь остаточно вступить у свої права. Пам’ятають про це і в уряді, тож запевнили суспільство у позитивних прогнозах на майбутнє. Так, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму традиційному відеозверненні «Чашка Прем’єра» у фейсбуці наголосив: «Опалювальний сезон розпочався. Країна до нього готова: у нас достатня кількість вугілля на складах, у нас достатня кількість газу в наших сховищах, у нас у придатному для експлуатації стані вся необхідна інфраструктура».
Звичайно, він припускає, що під час опалювального сезону можливі локальні аварії в роботі тепломереж. Адже так траплялося неодноразово. «Але ми розуміємо, як з ними справлятися, тому я впевнений, що зиму країна пройде нормально», — додав глава уряду. Запаси природного газу в підземних сховищах, повідомляє УНІАН, після завершення попереднього опалювального сезону зросли у 2,4 раза. Наразі вони становлять понад 21,336 млрд кубометрів. Це на 26,2% більше, ніж рік тому.