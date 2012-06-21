Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
З 1-го червня 2020 року в Україні діють нові правила автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Як зазначають керівники Патрульної поліції (ПП), спершу ці нововведення запрацювали в Києві та Київській області. Далі поступово нові правила вводитимуться й в інших регіонах України.
Заступник начальника департаменту ПП України Олексій Білошицький зауважує, що на вулицях столиці та на автомагістралях Київської області уже встановлено 50 відеокамер. Вони діятимуть у місцях, де найчастіше, за багаторічними спостереженнями, відбувалися порушення ПДР та різні дорожньо-транспортні пригоди.
Такі ж камери поступово встановлюватимуть й у інших областях та містах України. Як пояснює пан Білошицький, згідно із нововведеннями, порушенням є перевищення швидкості їзди автотранспортних засобів більше, ніж на 20 кілометрів за годину від установленого обмеження.
Як зазначають у ПП, тепер за порушення швидкості від 20 до 50 кілометрів від розміру обмежень, водій такого авто повинен сплатити штраф у розмірі 255 гривень. Якщо ж власник автотранспортного засобу перевищив швидкість на більше, ніж 50 кілометрів за годину, то він сплатить штраф у розмірі 510 гривень.
Однак, для водіїв-порушників держава ввела своєрідні «бонуси». Так, якщо власник автівки сплатить штраф протягом десяти банківських днів, то його розмір буде зменшено на половину.
У ПП також зазначають, що всі водії можуть ознайомитися з порушеннями, які було встановлено за допомогою відеофіксації, на сайтах Міністерства внутрішніх справ та в електронному кабінеті Головного сервісного центру міністерства. Також документ щодо скоєного порушення ПДР співробітники ПП доставлятимуть поштою. Цей документ має вручити особисто самому порушникові листоноша.
Процес встановлення порушень та відповідного покарання може відбуватися без участі водія, а документ повинен бути спрямований до порушника поштою протягом трьох днів. Він набуває чинності з моменту його отримання особисто у руки водія.
Новими правилами також встановлено терміни оскарження штрафу. Це можна зробити протягом 30 днів з дати постанови від ПП про відповідний штраф.