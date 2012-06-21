Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
З першого липня 2020 року ціни на газ для пересічних українців повинні змінитися і вочевидь, що це відбудеться в бік збільшення. Це зазначають українські аналітики, посилаючись на Меморандум про співробітництво між Україною та МВФ. У цьому документі йдеться про те, що в Україні повинна змінитися система формування тарифів і, таким чином, ціна на газ для населення повинна стати більш ринковою, ніж це є зараз.
У Меморандумі також зазначається, що українська влада повинна встановити ціни на газ для фізичних осіб, які формуватимуться як середнє значення спотових цін на добу наперед на так званому хабі TTF протягом періоду з першого по 22-й день місяця, а також із додаванням вартості за транспортування природного газу.
Таким чином, це не означатиме, що ціни на газ для фізичних осіб стануть сталими. Вони змінюватимуться та орієнтуватимуться на вартість газу, яка утворюватиметься на ринку на певну дату.
Як вважають експерти, буде відмінено постанови Кабміну, які було ухвалено раніше, і ціни на природний газ утворюватимуться згідно з політикою ціноутворення на європейському континенті.
До цього, скоріше за все не буде жодних дотацій на купівлю газу від держави.
Аналітики додають, що також паралельно з цим процесом змінюватимуться ціни на опалення та гарячу воду, адже вони напряму залежать від вартості газу.
Знов-таки, можна зробити висновок, що такі ціни не будуть сталими, а змінюватимуться під впливом зміни вартості газу на певні дати.
Як відомо, МВФ та інші міжнародні фінансові організації давно критикували Україну за те, що на ринку формуються два типи цін на газ — для промисловості і підприємств та для населення (вони є значно меншими). Таким чином, підприємства в нашій країні, які сплачували за газ за ринковим принципом, завжди субсидіювали населення. А такого, на думку керівників МВФ, не повинно бути.