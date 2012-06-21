Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
На підконтрольній Україні території регулярно виходять лише 16 суспільно-політичних (колишні комунальні ЗМІ) та п’ять комерційних газет. Ще 14 видань виходять ситуативно. Отже, з початком військових дій обсяг преси на українській території області скоротився у 20 разів. Такі дані оголошено під час апаратної наради.
Аналогічна ситуація у сфері телерадіомовлення. Згідно з даними Державного реєстру у Луганській області зареєстровано 70 телерадіоорганізацій, з яких 44 знаходяться на тимчасово окупованій частині області. На українській Луганщині працює 26 телерадіоорганізацій.
Але якщо у сфері телерадіомовлення є бачення стосовно розбудови технічної інфраструктури, то про українські газети наразі таких визначних перспектив немає. У той же час за неофіційними даними, на окупованій частині Луганської області фінансування регіональних ЗМІ становить 40 мільйонів рублів щомісяця. Тобто за п’ять років війни – 2 мільярди рублів або 37,5 мільйона доларів США.
Ситуація на українській Луганщині суттєво відрізняється: за даними департаменту масових комунікацій ОДА, за аналогічний період на підконтрольній території області на інформаційну політику витрачено 11,5 мільйона гривень або майже 460 тисяч доларів США.