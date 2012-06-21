Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Кількість безробітних в Україні, яких було зареєстровано у Державній службі зайнятості, станом на 27 квітня становить 431,9 тисяч чоловік. Це на 119 тисяч (на 38%) більше, ніж на 27 квітня 2019 року. Тоді офіційно безробітними вважалися 313 тисяч чоловік. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.
Також служба повідомляє, що з початку карантину було зареєстровано 127,4 тисяч безробітних.
Державна служба зайнятості інформує, що з 27 березня 2020 року на її порталі з’явилася нова послуга «Дія», де у електронному режимі можна зареєструватися безробітним та отримувати відповідні щомісячні виплати.
Для цього потрібно авторизуватися у спеціальному кабінеті та заповнити онлайн анкету. Потім на електронну пошту кандидата офіційно прийде відповідне підтвердження або відмова.
Статус безробітного у випадку такого підтвердження особа отримає з першого дня реєстрації.
Додамо, що 23 квітня 2020 року Державна служба зайнятості посилила соціальну підтримку безробітних. Так, всі особи, які були вимушені звільнитися за власним бажанням у період з початку карантину (з 12 березня 2020 року), отримуватимуть допомогу із безробіття.
У Державній службі зайнятості станом на 23 квітня 2020 року було 50 тисяч вакансій.