Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Основними ринками збуту української агропродукції залишаються чотири регіони – країни Азії, Африки, Європейського Союзу та СНД. У І півріччі 2018 року їх сумарна частка збільшилася і склала майже 97% вартості українського експорту сільгосппродукції, поінформував заступник директора Інституту аграрної економіки, член-кореспондент НААН Микола Пугачов.
За його словами, характерною рисою січня-червня 2018 року стало збільшення обсягів зарубіжних поставок вітчизняних продуктів харчування до країн Азії та СНД – на фоні зменшення експорту до Євросоюзу та Африки.
Позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції вже кілька років поспіль утримують азійські країни, які за січень-червень 2018 року закупили українського продовольства на 3,7 млрд дол. США, зазначив експерт. Частка Азії за цей період склала 43,2% від загального експорту аграрної продукції.
Близько третини вітчизняного експорту сільгосппродукції – 30,4% – припадає на країни Європейського Союзу. За І півріччя 2018 року вони закупили українського продовольства на 2,6 млрд дол. США.
Обсяги експорту до країн Африки склали 1,3 млрд дол. США – 14,6% від
загального експорту аграрної продукції.
Зберігається тенденція пожвавлення експорту вітчизняної сільгосппродукції до країн СНД, яка намітилася торік. Країни цього регіону за січень-червень 2018 року імпортували українського продовольства на 0,7 млрд дол. США, що склало 8,6% від загального експорту аграрної продукції.
За результатами І півріччя 2018 року рейтинг країн – імпортерів вітчизняної агропродукції традиційно очолила Індія, яка закупила українського продовольства на 1076 млн дол. США. Друге місце утримує Єгипет, який імпортував з України сільгосппродукції на 576 млн дол. США.
На третьому місці – Китай, який придбав вітчизняних харчів на 527 млн дол. США.
Значну виручку українські експортери отримали також з Нідерландів (525 млн дол. США), Іспанії (470 млн дол. США), Туреччини (458 млн дол. США) та Італії (449 млн дол. США).
Ці сім країн забезпечили понад 47% доходів від експорту продукції агропромислового комплексу у І півріччі 2018 року, підсумував Микола Пугачов.