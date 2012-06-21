Іванка МІЩЕНКО,
для "Урядового кур'єра"
Зі світових, європейських та всеукраїнських змагань у І півріччі 2018 року луганчани привезли 866 медалей (339 золотих, 296 срібних та 231 бронзову).
«Цього року ми маємо хороший результат. Кожна завойована медаль – прославляє наш край, нашу країну. Здобутки спортсменів були б неможливими без злагодженої роботи усіх»,– наголосив начальник управління молоді та спорту ОДА Антон Волохов.
За його словами, цього року отримано підтримку для 11 проектів саме спортивного спрямування, які реалізуються у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Серед них – проект з модернізації обласного фізкультурного центру «Олімп», що дозволить зробити з нього повноцінну базу олімпійської та параолімпійської підготовки спортсменів.