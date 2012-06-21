Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомили в Черкаському обласному центрі зайнятості, нинішнього року на роботу влаштовано 658 безробітних із інвалідністю. Крім того, до громадських та тимчасових робіт удалося залучити понад чотири сотні осіб. Професійне навчання за направленням служби зайнятості пройшов 241 такий безробітний.
Допомагають у професійному самовизначенні людям з особливими потребами спеціалісти з профорієнтації — вони консультують щодо вибору чи зміни спеціальності, надають поради з урахуванням висновків лікарів, інтересів, нахилів та здібностей. Такі послуги нинішнього року одержали майже 2500 безробітних.
Тим часом кількість непрацевлаштованих такої категорії в області повільно зростає. У порівнянні з минулорічною ситуацією їхня кількість на 1 жовтня збільшилася на 12 % і становила 1036. Разом з тим і кількість вакансій, на які можна влаштуватися людям з особливими потребами (за повідомленнями роботодавців), зросла майже удвічі.