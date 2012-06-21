Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
В області триває реалізація проекту «Енергія світла». На Балаклійщині в селищі Савинці сучасне енергоефективне освітлення з’явилося на п’яти вулицях, які раніше були абсолютно темними. Тут встановили 47 нових опор та 60 ліхтарів.
«Минулого року ми підготували проект освітлення вулиць, зокрема, щоб освітити основну дорогу, якою люди дістаються залізничного вокзалу», – розповідає Савинський селищний голова Юрій Матвієнко.
За його словами селище включили до обласного проекту «Енергія світла», ініційованого головою Харківської облдержадміністрації Юлією Світличною.
«Я дуже задоволений новим освітленням. Тепер ідеш на вокзал – усе світиться, на гору підіймаєшся – все світиться. Стовпи нові встановили, протягли лінію. Молодці! Усі вулиці освітлені, й Савинцями тепер не страшно ходити», – розповідає місцевий житель Валерій Єфременко.
Як запевняє місцевий селищний голова, на досягнутому тут не збираються зупинятися. Вже розробили проект для оновлення освітлення на центральних вулицях селища.
ДОВІДКА «УК»
Проект «Енергія світла» стартував у регіоні цього року. Він розрахований до 2020-го. За цей час планують вирішити питання освітлення в усіх населених пунктах області. Так, нинішнього року вуличне освітлення з’явиться на 300 вулицях у 137 населених пунктах області. Роботи вже провели в Балаклійському, Дергачівському, Коломацькому та Ізюмському районах. На разі у низці районів області ведеться проектування та тривають тендерні процедури.