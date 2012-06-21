Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Майже 48 мільйонів гривень у січні та лютому тернопільські платники податків сплатили до державної скарбниці, підтримуючи у такий спосіб українську армію.
Як поінформували у секторі комунікацій головного управління ДПС у Тернопільській області, це на 7,4 мільйона гривень військового збору більше відповідного торішнього періоду.
Податківці також нагадали, що такий збір у нашій країні запровадили 2014 року. Його ставка становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню, а платниками є фізичні особи. Водночас закликали роботодавців не допускати фактів «тіньової» зайнятості, через які знижують доходи державного бюджету, а отже, й можливість зміцнення обороноздатності нашої країни.