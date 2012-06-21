Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що з початку 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях загинули 162 українських військовослужбовців.
Про це він розповів під час зустрічі зі спецпредставником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером у Києві в п'ятницю, 27 жовтня.
«Останнім часом російська агресія тільки посилюється на Сході України. Тільки за останні два місяці загинуло 10 і було поранено 70 українських військовослужбовців. А з початку року – 162 загиблих», - розповів Парубій американському дипломату.
Також спікер ВР вказав на активізацію російських гібридних формувань у Донбасі.