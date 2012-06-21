Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Безробіття, окрім економічних наслідків, впливає на психологічний стан людей, знижує рівень психічного та фізичного здоров’я. Особливо це явище небезпечне для молоді. За сприяння Черкаської обласної служби зайнятості з початку року знайшли роботу 10 280 молодих громадян, зокрема, кожен другий з них працевлаштований оперативно, ще до набуття статусу безробітного. Профорієнтаційні послуги одержали 13 тисяч осіб з числа молоді до 35 років.
З метою максимального наближення до потреб роботодавців, розширення компетенції та підвищення конкурентоспроможності, державна служба зайнятості організувала професійне навчання 1554 безробітних у віці до 35 років.
Як інформують в обласному центрі зайнятості, станом на 1 листопада нинішнього року кількість осіб з числа молоді, які мають статус безробітного, становила понад 3,7 тис. осіб, що значно менше, ніж на відповідну дату минулого року.