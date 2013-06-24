66 днів наші лікарі невпинно рятують життя та здоров'я тисяч українців, які постраждали від війни. Своєю чергою, світова спільнота підтримує нашу медичну систему гуманітарною допомогою. За час повномасштабних воєнних дій до України надійшло4 485 тонн гуманітарних вантажів на загальну суму 5 963 млн гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Українських лікарів підтримує чи не увесь цивілізований світ. Щодня наші склади поповнюються новими гуманітарними вантажами від дружніх країн. Серед них: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Казахстан, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція, Японія, Ізраїль, Індія, Ірландія, Іспанія, Італія та багато інших.

Окрім того, численні медикаменти, витратні матеріали та обладнання надходять від міжнародних та благодійних організацій. Українські медзаклади активно підтримує український та міжнародний бізнес.

Медичну гуманітарну допомогу вже розподілено для забезпечення безперебійного функціонування українських лікарень.