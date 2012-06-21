Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині виконали планове завдання з осіннього призову на строкову військову службу. З обласного збірного пункту Черкаського ОВК до лав Збройних Сил України та інших військових формувань відправили близько 700 осіб. Про розповів у ході координаційної наради в облдержадміністрації обласний військовий комісар Євген Курбет.
Справилися з завданнями в Городищенському, Драбівському, Звенигородському, Золотоніському та Чорнобаївському районах. Тамтешні комісаріати навіть надавали допомогу іншим у виконанні завдання. Гірше спрацював Канівський обʼєднаний міськрайонний комісаріат, найгірше — Монастирищенський РВК.
Військовий комісар області також наголосив на тому, що вже зараз райони мають готуватися до проведення весняного призову, що стартує з березня наступного року.
Євген Курбет також нагадав, що в умовах уведення правового режиму воєнного стану, в області прийнято рішення щодо призову резервістів першої черги. За його словами, із завданням справилися. Наразі близько 2 сотень осіб проходять навчання у 6 навчальних центрах в різних областях України. Вже до кінця місяця вони мають повернутися додому.