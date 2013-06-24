Кабінет Міністрів України зняв обмеження на перелік товарів та послуг, за які можна розрахуватися карткою єПідтримка. Тепер розрахуватися коштами, отриманими за повний курс вакцинації, можна за що завгодно!

«Вакцинну тисячу» почали видавати у грудні 2019. Саме для цих виплат була запроваджена програма єПідтримка. Щоб отримати гроші, і тоді, і зараз було необхідно пройти вакцинацію двома дозами двофазної вакцини. Однофазну вакцину українцям ніхто не завозив, тож її в Україні не було і нема. Вакцинована людина має замовити у додатку на своєму смартфоні або онлайн на порталі сервісу «Дії» сертифікат. Маючи його, можна у тому ж таки додатку або на тому ж таки порталі обрати банк, який згенерує для вас віртуальну картку єПідтримки, та отримати на цю картку гроші.

Певний час розраховуватися картою єПідтримки можна було за обмежений перелік товарів та послуг: книги, відвідування кіно/музеїв/концертів/вистав, залізничні квитки, спорт. Протягом року українці розважалися, складаючи списки книжок, які ми придбаємо на свою «ковідну тисячу». Поступово відбувалося розширення переліку категорій товарів та послуг, на які можна витратити «ковідну тисячу»: пенсіонерам дозволили купляти за ці гроші ліки та оплачувати комуналку, студентам — розраховуватися за навчання та проживання в гуртожитку.

Обмеження на розрахунок «ковідною тисячею» поступово послаблювали, але напад Росії на Україну кардинально змінив усе. Другого березня 2022 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у телеграмі: «Гроші з єПідтримки тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.

Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти.

«‎Ковідну тисячу» можна відправити на допомогу ЗСУ. До речі, за 6 днів українці уже переказали на армію понад 1,5 млрд гривень».

Крім того, тепер гроші з картки єПідтримки можна переказувати на інші картки.

Також через програму єПідтримка мешканці областей, в яких йшли активні бойові дії, могли отримати виплату у розмірі шести з половиною тисяч гривень. Зараз ця можливість обмежена. Натомість, за заявою Президента України Володимира Зеленського, засобами програми єПідтримка держава відшкодує українцям втрату будинку чи квартири під час бойових дій. Заяву на відшкодування можна подати в «Дії».