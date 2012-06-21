Минулої суботи, 4 листопада, на маршрут вперше вийшов двоповерховий потяг Тернопіль - Київ.
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
«4 листопада з Тернополя до Києва вирушив швидкісний потяг Skoda Wagonka. Другий двоповерховий потяг вийшов на маршрут. У ньому - 636 місць для пасажирів», - йдеться в повідомленні.
Крім зупинок в обласних центрах, поїзд зупинятиметься в невеликих містах: Козятині, Калинівці, Гнівані, Деражні та Волочиську. Поїзд № 747 Київ - Тернопіль відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 17:24 і прибуватиме до Тернополя о 23:25. Зворотне відправлення з Тернополя - о 4:06 і прибуття до Києва о 09:58.
Виконуючий обов’язки голови правління ПАТ Укрзалізниця Євген Кравцов повідомив, що поїзд був заповнений на 100%.