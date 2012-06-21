Для отримання електронної візи потрібно мати закордонний паспорт, дійсний упродовж 8 місяців від дати прибуття в країну, електронну копію паспорта, документи, що підтверджують мету і строки запланованої поїздки, зворотні квитки та платіжну банківську картку.
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС у Facebook.
«За інформацією Єгипетської сторони, з 3 грудня 2017 року розпочато роботу системи видачі електронних віз для в’їзду в Єгипет як альтернативи візам, які також можуть бути придбані в пунктах пропуску через державний кордон Єгипту», – йдеться у повідомленні.
Подати заявку на таку візу можна на офіційному сайті упродовж 90 днів до дати в’їзду. Хоч рекомендують оформляти її не пізніше, ніж за сім днів до початку подорожі.
Після заповнення форм та сплати консульського збору (25 доларів) на пошту прийде копія електронної візи. Документ треба роздрукувати та після прибуття пред’явити представникам прикордонного контролю Єгипту.
Додамо, для оформлення електронної візи дітям, які мають окремий паспорт, подаються окремі заяви.
Нагадаємо, раніше Україна та ОАЕ домовилися про безвізовий режим.