Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
«Уже в 2019 році зі Львова до Умані можна буде дістатися сучасною європейською дорогою», — повідомив у коментарі Центру транспортних стратегій керівник «Укравтодору» Славомир Новак. Її будують у рамках проекту GO Highway. Це проект транснаціонального транспортного коридору, в рамках якого планується з’єднати українські чорноморські порти Миколаїв та Одесу з польським Гданськом на Балтійському морі.
За інформацією Міністерства інфраструктури України, загальна протяжність транспортного шляху становитиме 1746 кілометрів, з яких 658 пролягають у Польщі, а 1088 кілометрів – в Україні. Реалізація проекту дасть змогу прискорити та здешевити перевезення вантажів від Балтійського до Чорного моря. Загальна вартість проекту 1 мільярд євро.
Глава «Укравтодору» нагадав, що нинішнього року за проектом GO Highway ремонтували дороги у Вінницькій, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.
Розробку проекту розпочали ще у 2017 році. Славомир Новак назвав це своїм пріоритетом і відзначив, що реалізувати його необхідно дуже швидко, оскільки без з’єднання портів Чорного моря із Західною Європою розвивати економіку України буде складно.