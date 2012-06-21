З Бершадського держлісгоспу привезли до Києва понад 275 молодих сосен, з яких сформують одну з головних ялинок столиці. «Уперше нам випала почесна місія відправити на ялинку до столиці наші сосни. Ми цим пишаємося», — сказав директор ДП «Бершадський лісгосп» Микола Краснєєв.
Дерева підбирали ретельно, адже замовник поставив чіткі вимоги до розміру й кольору. Працівники лісгоспу прагнули все зробити якнайкраще, бо дорожать замовленням. Загалом вартість відправлених хвойних дерев для ялинки становить майже 60 тисяч гривень. Важливе значення має і гордість за те, що виростили високоякісний матеріал. Зі слів прессекретаря Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Станіслава Вовка, вперше одну з головних ялинок у Києві буде сформовано з вінницьких сосен. Загалом у держлісгоспах області під новорічні дерева відвели 420 гектарів, на яких посадили 1,2 мільйона саджанців хвойних дерев. Цього року на Новорічні свята працівники держлісгоспів області готові реалізувати майже 500 тисяч ялинок та сосен.