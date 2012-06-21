У Харкові у недобросовісного орендаря, пише «Харківський кур’єр», забрали ділянку землі вартістю 8 мільйонів гривень. Як повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області, Господарський суд області розірвав договір оренди і стягнув з приватної науково-виробничої фірми заборгованість за користування комунальними землями промислової зони в Московському районі міста площею 1,1 га, вартістю понад 8 мільйонів гривень.
Протягом 12 років зазначені землі підприємство орендувало на підставі договору з Харківською міською радою, але справно сплачувати за оренду керівники фірми «забували». Таким чином накопичилась заборгованість на суму 100 тисяч гривень.
У зв’язку з цим прокуратура звернулася до суду, який задовольнив позов у повному обсязі.