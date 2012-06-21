Столичні рятувальники й вогнеборці продовжують боротися з пожежами, які виникають внаслідок паління сухої трави, умисних підпалів і необережного поводження з вогнем. Наразі столична влада разом із владою області створили робочу групу для попередження та подолання наслідків пожеж.
Про це під час брифінгу 24 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За останні два тижні в Києві та області сталося майже 600 пожеж. Також масштабна пожежа сталася на Житомирщині. А від того столичні жителі певний час буквально задихалися від диму у повітрі. Та й нині воно в нас, на жаль, не ідеальне.
Тому столична влада спільно з фахівцями області планують спільно попереджувати й долати наслідки цих пожеж. Йдеться, зокрема, про впровадження суворої відповідальності за спалення трави та сміття, а також впровадження стаціонарної системи моніторингу якості повітря у Києві та області, взаємодію міських і обласних служб у підготовці спеціальної техніки й витратних матеріалів для запобігання та подолання загорянь тощо.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»