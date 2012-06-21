Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Відомо, що теперішній рівень професійної освіти майбутніх аграріїв – набагато нижчий за потрібний. Навчальна база недостатня та застаріла, зразки сільгосптехніки годяться хіба що для музею і зовсім не схожі на те, що випускник професійно-технічного закладу побачить у господарстві.
Представники сільськогосподарських підприємств на круглому столі «Підготовка сучасних трактористів: відповідальність професійного закладу чи питання співпраці освітян — агробізнесу — компетентних наставників» розповіли, які навички повинен мати сучасний тракторист-машиніст та висловили своє занепокоєння дефіцитом висококваліфікованих кадрів.
«Аграрні підприємства відчувають величезну нестачу компетентних фахівців: 90% випускників технікумів, аграрних коледжів, університетів навіть в очі не бачили техніку, роботі з якою їх навчали всі чотири роки. Ліцей може підготувати висококваліфікованих трактористів на базі підприємств. Адже саме підприємство не в змозі знайти таку вмотивовану людину, навчити її, а також, дати їй той об’єм інформації, який може дати ліцей», – ділиться наболілим заступник директора ФГ «Стоянов А. А.» Андрій Бутенко.
Тому Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР), професійне відділення Українського аграрного ліцею (УАЛ) і представники низки аграрних підприємств домовилися про створення нового формату професійної аграрної освіти в Україні за моделями «дуального навчання», які успішно діють у розвинених країнах, повідомляє прес-служба ВАР. .
«Сучасна освітня система в аграрних навчальних закладах не практична та потребує кардинальних реформ. Поки таких реформ немає, бізнес бере на себе цю функцію – під конкретний запит підприємств шукати людей, навчати їх та передавати повністю готових кадрів. Така кооперація бізнесу, аграрних асоціацій та ліцею є дуже важливою, бо нестача спеціалістів – головна проблема для більшості господарств», – зазначив Андрій Войтік, керівник професійного навчання УАЛ.
За запитом аграрних підприємств, що надходять в ВАР, асоціація буде підбирати майбутніх співробітників, а професійне відділення УАЛ – навчатиме їх згідно з потребами конкретного підприємства, це ж підприємство візьме на себе витрати з навчання, забезпечить проходження практики та подальше працевлаштування.
УАЛ вже підготував і запускає з 1 вересня першу в Україні програму підготовки трактористів-механізаторів за дуальною системою навчання, яка включає в себе теоретичний блок, стажування в Естонії, практичні блоки спільно з дилерами сільгосптехніки техніки в Україні та великий обсяг практики на вітчизняних сільськогосподарських підприємствах.