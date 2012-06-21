Проїжджаючи дорогами Сумщини, легко помітити ремонтне пожвавлення на багатьох ділянках. Це однаковою мірою стосується активних напрямків і тих, де рух традиційно не настільки інтенсивний.

Як повідомили у прес-службі Служби автомобільних доріг у Сумській області, цього року на експлуатаційне утримання, ремонт та реконструкцію шляхів з державного бюджету спрямовано майже 330 мільйонів гривень і 90 — за рахунок кредитних коштів, залучених Укравтодором під гарантії уряду. Станом на кінець вересня майже 80% запланованих робіт виконано і профінансовано.

Цими осінніми днями поточний середній ремонт виконують на автодорозі Н-12 Суми — Полтава, територіальній Т-19-07 Шостка — Кролевець, автодорогах місцевого значення Угроїди — Тур’я — Мар’їне та інших, а також мостових спорудах на автодорозі Н-12 Суми — Полтава, територіальних Т-19-07 Шостка — Кролевець і Т-19-23 Тростянець — Ницаха — Солдатське.Важливою фінансовою підмогою стали так звані митні кошти. Відповідно до постанови КМУ від 16 вересня 2015 року, на Сумщині успішно втілюють митний експеримент, коли половину суми перевиконання загального обсягу щомісячних надходжень митних платежів спрямовують до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів на поточний ремонт доріг. Цього року вже надійшло майже 300 мільйонів, з яких 70 використано переважно на поточний ремонт автодороги Т-19-07 Шостка — Кролевець.

Ліквідовано ямковість більш як на 303 тисячах квадратних метрів дорожнього полотна, з яких — 190 499 на державних та 112 507 — місцевих автошляхах. Як зазначає начальник Служби автомобільних доріг у Сумській області Іван Романюк, хоч це й вимушений захід, однак покращує стан доріг.

Має область і власне ноу-хау. Вперше за останні 10 років проведено поверхневу обробку дорожнього полотна, що дає змогу подовжити термін його експлуатації й звести до мінімуму утворення ямковості. До того ж знижує вартість ремонту, витрати на закупівлю матеріалів. Цьогоріч таку обробку проведено на 35 кілометрах автошляхів, бітумну емульсію виготовляє філія «Сумський ДЕД» ДП «Сумський облавтодор». Серед найближчих планів — реконструкція мостового переходу на автодорозі Н-12 Суми — Полтава через річку Ворскла в с. Климентове Охтирського району. За умови повного фінансування до кінця 2018 року там буде сучасний міст, що не тільки змінить на краще місцеву інфраструктуру, а й зробить цю ділянку зручною і безпечною для автомобілістів, пасажирів і пішоходів. На недавньому засіданні колегії Сумської ОДА, де розглядали ремонтне питання, дорожня ситуація не викликала особливого оптимізму. Наводили численні приклади неякісного ремонту, що змусило дійти висновку: справа не в обсязі коштів, а в якості їх освоєння.

Голова Сумської ОДА Микола Клочко наголосив, що за брак не буде сплачено жодної копійки, тож підхід до ремонту необхідно кардинально змінити. Тим паче, що до кінця сезону залишається обмаль часу. Якщо цього не станеться, то цілком ймовірно, доведеться застосовувати штрафні санкції.

Очільник області запропонував головам РДА та ОТГ самостійно подавати пропозиції щодо ремонту найбільш проблемних ділянок або за умов співфінансування, або за кошти Державного дорожнього фонду. На їх основі обласна влада вирішуватиме, куди вкладати кошти, щоб мати максимальну користь.