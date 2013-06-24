Завдяки грантовій програмі «Власна справа» від Мінекономіки та Державної служби зайнятості видано 27 тисяч грантів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Загальний обсяг наданої фінансової підтримки за цей час склав понад 6,5 млрд грн. Середній розмір одного мікрогранту в Україні складає майже 241 тисячу гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Фактично створено – 40 тис. нових робочих місць.

Серед отримувачів мікрогрантів 18% планує відкриття нового бізнесу, 82% – розширення діючого. 59% отримувачів грантів – жінки. Сплачено понад 8 млрд грн податків.

«Завдяки таким ініціативам підприємництво в Україні є шансом для відновлення, розвитку, зростання навіть у найскладніших умовах. Саме тому, це - більш, ніж програма, а ціла екосистема підтримки, яку створює служба зайнятості. На супроводженні та видачі грантів наша робота не завершується. Фахівці здійснюють і післягрантовий супровід: підбираємо персонал, надаємо компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених громадян, ветеранів і ветеранок, відшкодовуємо витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю», – зазначила директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Хто може отримати грант?

– фізичні особи,

– ФОПи,

– юридичні особи.

Розмір мікрогранту :

– від 50 тис. грн та до 150 тис. грн – за умови створення мінімум 1 робочого місця та працевлаштування на нього працівника;

– 75 тис. грн – за умови реєстрації фізичною особою - підприємцем;

– до 250 тис. гривень – за умови створення не менше 2 нових робочих місць та працевлаштування на них працівників;

– отримувачі віком від 18 до 25 років мають право на отримання мікрогранту розміром до 150 тисяч гривень.

У квітні 2025 році для відкриття або розвитку власного бізнесу на прифронтових територіях – в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях максимальна сума гранту збільшена вдвічі — до 500 тис. грн.

З літа минулого року такі умови діяли для Харківщині.