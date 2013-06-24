За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 449 пільгових кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки – 298 кредитів на 0,5 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 15 252 кредити на загальну суму 47,5 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 10 285 кредитів на 21,4 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні видано 84 887 кредитів на 324 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 62 152 кредити на 163,2 млрд грн), з яких станом на 14 липня поточного року:
- 45,31 млрд грн – на інвестиційні цілі;
- 75,44 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;
- 48,66 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 44,75 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;
- 2,72 млрд грн – на фінансування енергосервісу;
- 57,28 млрд грн – на антивоєнні цілі;
- 37,98 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту Програми підписано 119 709 кредитних договорів на 413,6 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 82 628 договорів на 189,9 млрд гривень.
Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.
За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.
Нагадаємо, що 13 вересня минулого року Уряд підтримавзапропоновані Мінфіном змінидля удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».