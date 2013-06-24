З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 57 432 кредити на загальну суму 179,67 млрд грн, з яких 37 740 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 75,22 млрд гривень (станом на 06.03.2023 р.). Про це повідомляє Урядовий портал.

За минулий тиждень у межах Програми видано 394 пільгових кредитів на загальну суму 1,81 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 270 кредитних договорів на суму 0,79 млрд гривень.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 22 610 кредитних договорів на загальну суму 90,05 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 17 264 кредитних договори на суму 48,57 млрд грн), з яких:

- 0,87 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 6,93 млрд грн – як антикризові кредити;

- 4,37 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 26,47 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 51,40 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

На сьогодні розроблено проект змін щодо оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану. Проектом передбачається продовження надання державної фінансової підтримки бізнесу, у тому числі, сільськогосподарським товаровиробникам, які отримали кредити у рамках проведення посівної кампанії у 2022 році. Найближчим часом Кабінет Міністрів України розгляне проект у встановленому законодавством порядку.