За добу, що минула, в Києві на коронавірус захворіли ще 32 людей. З них двоє медиків. 1 випадок, на жаль, летальний. Усього в Києві від початку пандемії від COVID-19 померло 23 людей.
Про це під час брифінгу 27 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Захворіли 11 жінок віком 25-68 років та 21 чоловік віком 18-71 рік. З чоловіків – 20 семінаристів Києво-Печерської лаври. Одного з них госпіталізовано до Олександрівської лікарні, решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Загалом у Києві нині зафіксовано 1220 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
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«Урядового кур’єра»