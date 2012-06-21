За добу, що минула, у Києві на коронавірусну інфекцію захворіло 48 людей. Серед них двоє медиків. 1 випадок, на жаль, летальний. Загалом нині в столиці підтверджений діагноз на COVID-19 мають 1583 особи. З них від початку пандемії померло 28 людей.
Про це під час брифінгу 5 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіло 22 жінки віком 18-73 роки і одна дівчинка віком 13 років та 22 чоловіків 25-81 року та троє хлопчиків 4-х, 12-ти й 16- років. З них до лікарень міста госпіталізовано 8 осіб. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
За добу одужали 11 киян. Загалом від початку пандемії від хвороби вилікувався 91 житель столиці.
Нині в Києві працює 28 мобільних бригад, які збирають зразки для проведення ПЛР-тестів. Так, за останню добу вони зібрали 260 зразків для спростування або підтвердження зараження киян на COVID-19. А від початку карантину таких зразків зібрано понад 7 тисяч.
За даними столичних медиків, з відібраних для тестування зразків у середньому захворювання підтверджують у 12% тих, хто надавав матеріал для дослідження.
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«Урядового кур’єра»