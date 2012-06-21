За добу, що минула, в Києві на коронавірус захворіли 38 людей. 8 з них – медики. На жаль, маємо ще три летальних випадки. Загалом у столиці підтверджений діагноз захворювання на COVID-19 мають 2359 осіб.
Про це під час брифінгу 19 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За добу захворіли 23 жінки віком 29-87 років і дві дівчинки двох і трьох років, 12 чоловіків 24-58 років і один хлопчик дев’яти років. До лікарень міста доправлено вісьмох пацієнтів, решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Одужав за добу 61 киянин. А від початку пандемії вірус здолали 285 містян.
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«Урядового кур’єра»