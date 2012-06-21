Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
40 мільйонів гривень, – саме стільки надійде до Держбюджету лише за два спеціальних дозволи за користування бурштиноносними надрами. Переможців визначив електронний аукціон, що пройшов через майданчик «Прозоро».
Це перший аукціон, який відбувся після легалізації сонячного каменя за ініціативою Президента. Пакет відповідних законів Верховна Рада ухвалила наприкінці минулого року, затим уряд розробив підзаконні акти. І ось нарешті, на 30-му році незалежності, бурштин можна видобувати легально.
«Аукціон значно перевершив наші очікування. Обидві ділянки площею до 10 гектарів знаходяться в селі Олексіївка Сарненського району. Початкова ціна першої була близько 320 тисяч гривень, а зросла в 40 разів, до 12,6 мільйона; другої – стартувала з 332 тисяч, а заплатили за неї в 90 разів більше – 29 мільйонів! На першу ділянку претендувало чотири учасники, на другу – шість. Тепер у кожного є можливість працювати відкрито й прозоро, створюючи легальні робочі місця для земляків і перетворюючи її на територію рівних можливостей для всіх і кожного», – розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Переможці отримають спеціальні дозволи на 5 років: вони надають право геологічного вивчення та подальшого видобування бурштину на вказаних ділянках. І, звісно ж, передбачають їхню рекультивацію після відпрацювання.